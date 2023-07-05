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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

أغسطس المقبل.. كليتا لاهوت المثال واكسبلورنيشز تحتفلان بتخرج دفعة جديدة

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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تحتفل كلية لاهوت اكسبلورنيشنز بالشراكة مع كلية لاهوت مجمع المثال المعتمدة من رئاسة الطائفة الانجيلية ، بتخريج دفعة جديدة في اقسامها المختلفة خلال شهر أغسطس المقبل .

تبدأ حفلات التخرج في الأول من أغسطس بفرع الكلية بالفيوم ، ثم فرع القاهرة بقاعة ديلز يوم  4 أغسطس بحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر  ، وفي 7 أغسطس حفل تخرج فرع الكلية بمحافظة الأقصر ، وفي 8 أغسطس حفل تخرج فرع الكلية بنجع حمادي ، وفي 9 أغسطس حفل تخرج الكلية بمدينة طما ، وفي 25 أغسطس حفل تخرج فرع الكلية بمحافظة المنيا ، وفي 29 أغسطس ختام حفلات هذا العام في عروس البحر الأبيض المتوسط مدينة الإسكندرية . 

يأتي ذلك بحضور  رئيس مجلس إدارة الكلية القس كمال لطفي رئيس مجمع المثال المسيحي  ،  الدكتور نادر ميشيل مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وأوروبا  ،  والدكتور هاني سميح نائب المدير وعميد الكلية ، والدكتور القس جون سامي رئيس مجلس أمناء الكلية ، و مديرين فروع الكلية بمصر القس ملاك فايز والقس ماجد رمزي والقس أمجد فهمي والقس ميلاد عزيز والقس هاني نجيب والقس رأفت حنا والمهندس مينا ميشيل ، والدكتورة سوسنة حنا مدير أكاديمية الموسيقي والعبادة بالكلية والمهندسة سوزي مجدي مسؤول شئون الطلاب  بالكلية بالإضافة للفريق الإداري للكلية ، ويشارك في حضور الحفلات عدد كبير من الشخصيات العامة والقيادات السياسية والدينية . 

كلية لاهوت اكسبلورنيشنز كلية لاهوت مجمع المثال رئاسة الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر