أغسطس المقبل.. كليتا لاهوت المثال واكسبلورنيشز تحتفلان بتخرج دفعة جديدة

تحتفل كلية لاهوت اكسبلورنيشنز بالشراكة مع كلية لاهوت مجمع المثال المعتمدة من رئاسة الطائفة الانجيلية ، بتخريج دفعة جديدة في اقسامها المختلفة خلال شهر أغسطس المقبل .

تبدأ حفلات التخرج في الأول من أغسطس بفرع الكلية بالفيوم ، ثم فرع القاهرة بقاعة ديلز يوم 4 أغسطس بحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ، وفي 7 أغسطس حفل تخرج فرع الكلية بمحافظة الأقصر ، وفي 8 أغسطس حفل تخرج فرع الكلية بنجع حمادي ، وفي 9 أغسطس حفل تخرج الكلية بمدينة طما ، وفي 25 أغسطس حفل تخرج فرع الكلية بمحافظة المنيا ، وفي 29 أغسطس ختام حفلات هذا العام في عروس البحر الأبيض المتوسط مدينة الإسكندرية .

يأتي ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الكلية القس كمال لطفي رئيس مجمع المثال المسيحي ، الدكتور نادر ميشيل مدير الكلية بمصر والشرق الأوسط وأوروبا ، والدكتور هاني سميح نائب المدير وعميد الكلية ، والدكتور القس جون سامي رئيس مجلس أمناء الكلية ، و مديرين فروع الكلية بمصر القس ملاك فايز والقس ماجد رمزي والقس أمجد فهمي والقس ميلاد عزيز والقس هاني نجيب والقس رأفت حنا والمهندس مينا ميشيل ، والدكتورة سوسنة حنا مدير أكاديمية الموسيقي والعبادة بالكلية والمهندسة سوزي مجدي مسؤول شئون الطلاب بالكلية بالإضافة للفريق الإداري للكلية ، ويشارك في حضور الحفلات عدد كبير من الشخصيات العامة والقيادات السياسية والدينية .