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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"صالون تفكير" يناقش خطابات نصر حامد أبو زيد على مدار أسبوع

الراحل نصر حامد ابو
الراحل نصر حامد ابو زيد
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ينظم صالون "تفكير" الثقافي، عددا من الندوات حول خطابات نصر حامد أبو زيد، أونلاين، ويدير اللقاءات الباحث جمال عمر، حيث يبدأ الحوار الأول في التاسعة مساء غد الخميس، الموافق 6 يوليو الجاري، مع الباحثين في الإسلام السياسي، السيد الرحماني، واليامين بن تومي، وذلك من خلال البث الحي على يوتيوب: https://www.youtube.com/live/K7i6eeFMOt4?feature=share
والحضور مع المتحاورين عبر الرابط التالي: https://fb.me/e/8nnh245KN

وفي التاسعة من مساء الجمعة المقبلة، الموافق 7 يوليو الجاري، يلتقي الباحثين في الإسلام السياسي الدكتور عماد عبدالمسيح ثابت، والدكتور عبدالباسط هيكل، وذلك عن طريق البث الحي للحوار على يوتيوب: https://www.youtube.com/live/e9Dc_cmobHI?feature=share

والحضور مع المتحاورين عبر الرابط التالي: https://fb.me/e/3HUvtWotq

ويقام الحوار الثالث مع الباحثين في الإسلام السياسي الدكتور وليد الخشاب، ومحمد التداوي، وذلك في التاسعة من مساء السبت المقبل، الموافق 8 يوليو الجاري، وذلك من خلال البث الحي للحوار على يوتيوب: https://www.youtube.com/live/KM4Z5suDYVc?feature=share

والحضور للحضور مع المتحاورين عبر الرابط التالي: https://fb.me/e/fzboLYB8a
بينما يعقد الحوار الرابع  مع الباحثين في الإسلام السياسي الدكتور هاني نسيرة، وحسام الحداد، وذلك في التاسعة من مساء الأحد المقبل، الموافق 9 يوليو الجاري، عن طريق البث على يوتيوب عبر الرابط التالي:https://www.youtube.com/live/cLBbi2C1Xis?feature=share

والحضور في القاعة مع المتحاورين عبر الاشتراك في الرابط التالي: https://fb.me/e/4xKUO4nyT

ويقام في التاسعة من مساء الاثنين المقبل، الموافق 10 يوليو الجاري، الحوار الخامس مع الباحث فادي عوض، والمخرج محمد الوزيري، وذلك عن طريق البث الحي على يوتيوب: https://www.youtube.com/live/qddKaGM_iBI?feature=share
والحضور مع المتحاورين من خلال الرابط التالي: https://fb.me/e/5UTkeSJgP
ويختتم اللقاء السادس، في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 11 يوليو الجاري، مع الباحثين الدكتور أحمد عبد السلام، والدكتور أكمل صفوت، وذلك عبر رابط البث الحي على يوتيوب: https://www.youtube.com/live/O3fyfpmDGIg?feature=share
والحضور مع المحاضرين عن طريق الرابط التالي: https://fb.me/e/t1THEWNB

صالون تفكير الثقافي نصر حامد ابو زيد خطابات نصر حامد أبو زيد السيد الرحماني اليامين بن تومي الإسلام السياسي