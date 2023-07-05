"صالون تفكير" يناقش خطابات نصر حامد أبو زيد على مدار أسبوع

الأربعاء 05/يوليو/2023 - 03:52 م

ينظم صالون "تفكير" الثقافي، عددا من الندوات حول خطابات نصر حامد أبو زيد، أونلاين، ويدير اللقاءات الباحث جمال عمر، حيث يبدأ الحوار الأول في التاسعة مساء غد الخميس، الموافق 6 يوليو الجاري، مع الباحثين في الإسلام السياسي، السيد الرحماني، واليامين بن تومي، وذلك من خلال البث الحي على يوتيوب: https://www.youtube.com/live/K7i6eeFMOt4?feature=share

والحضور مع المتحاورين عبر الرابط التالي: https://fb.me/e/8nnh245KN

وفي التاسعة من مساء الجمعة المقبلة، الموافق 7 يوليو الجاري، يلتقي الباحثين في الإسلام السياسي الدكتور عماد عبدالمسيح ثابت، والدكتور عبدالباسط هيكل، وذلك عن طريق البث الحي للحوار على يوتيوب: https://www.youtube.com/live/e9Dc_cmobHI?feature=share

والحضور مع المتحاورين عبر الرابط التالي: https://fb.me/e/3HUvtWotq

ويقام الحوار الثالث مع الباحثين في الإسلام السياسي الدكتور وليد الخشاب، ومحمد التداوي، وذلك في التاسعة من مساء السبت المقبل، الموافق 8 يوليو الجاري، وذلك من خلال البث الحي للحوار على يوتيوب: https://www.youtube.com/live/KM4Z5suDYVc?feature=share

والحضور للحضور مع المتحاورين عبر الرابط التالي: https://fb.me/e/fzboLYB8a

بينما يعقد الحوار الرابع مع الباحثين في الإسلام السياسي الدكتور هاني نسيرة، وحسام الحداد، وذلك في التاسعة من مساء الأحد المقبل، الموافق 9 يوليو الجاري، عن طريق البث على يوتيوب عبر الرابط التالي:https://www.youtube.com/live/cLBbi2C1Xis?feature=share

والحضور في القاعة مع المتحاورين عبر الاشتراك في الرابط التالي: https://fb.me/e/4xKUO4nyT

ويقام في التاسعة من مساء الاثنين المقبل، الموافق 10 يوليو الجاري، الحوار الخامس مع الباحث فادي عوض، والمخرج محمد الوزيري، وذلك عن طريق البث الحي على يوتيوب: https://www.youtube.com/live/qddKaGM_iBI?feature=share

والحضور مع المتحاورين من خلال الرابط التالي: https://fb.me/e/5UTkeSJgP

ويختتم اللقاء السادس، في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 11 يوليو الجاري، مع الباحثين الدكتور أحمد عبد السلام، والدكتور أكمل صفوت، وذلك عبر رابط البث الحي على يوتيوب: https://www.youtube.com/live/O3fyfpmDGIg?feature=share

والحضور مع المحاضرين عن طريق الرابط التالي: https://fb.me/e/t1THEWNB