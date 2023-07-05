تشييع جثمان طفل ضحية حادث دهس بالقليوبية

شيع العشرات من أهالي قرية كفر شبين بمحافظة القليوبية، اليوم، جثمان الطفل زياد ناصر جودة 14 عامًا والذي توفى متأثرا بإصابته جراء حادث اصطدام سيارة تقودها فتاة، كانت تتعلم القيادة بالقرية.

وخرج الجثمان وسط دعوات جميع المتواجدين فيه له بالرحمة، كما شهدت الجنازة مشاركة عدد كبير من الأهالي بالبلدة والذين كانت تغمرهم مشاعر الحزن، حيث إنه يتيم ولديه شقيق آخر أصغر منه.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بإصابة طفل يدعى زياد ناصر جودة، 14 عاما بإصابات خطيرة.

وجرى على الفور، انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين قيام فتاة خلال قيادتها سيارة خاصة بها بالاصطدام ببوابة منزلها الكائن دائرة مركز شرطة شبين القناطر، واصطدامها بـ سايبر مجاور لمنزلها كان موجودا به المجني عليه مما تسبب له في إصابات خطيرة بجميع أنحاء الجسد.

وكشفت التحريات أن الفتاة سنها صغيرة وكانت تتعلم قيادة السيارة.

كما جرى على الفور نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي بحالة مرضية خطيرة، وجرى حجزه بالعناية المركزة لتلقي العلاج ولقي مصرعه اليوم متأثرًا بإصابته، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال المشكو في حقها.

تشييع الجثمان

210

212

214

213