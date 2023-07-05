الأوقاف الفلسطينية: 19 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 46 وقتا في الإبراهيمي خلال يونيو

قال وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى المبارك 19 مرة، بينما منع الاحتلال رفع الأذان 46 وقتا في الحرم الإبراهيمي خلال شهر يونيو الماضي.

وبين البكري، في تقرير صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أن المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، تعرض لاقتحامات المستوطنين يومياً عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، إضافة إلى مواصلة الاعتداءات المتكررة على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وأوضح أن اقتحام مئات المستوطنين خلال الشهر المذكور بقيادة عضو "الكنيست" السابق المتطرف يهودا غيليك وعدد من القيادات اليهودية المتطرفة، يشكل اعتداءً صريحاً وواضحاً على المسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة.

وحذرت الوزارة من خطورة الخطوات التهويدية في باب الرحمة، حيث يقيم المستوطنون حصصاً تعليمية توراتية أمام المصلى.

واستنكر البكري، افتتاح المستوطنين بحضور قيادتهم، المصعد الكهربائي في الحرم، والذي يعتبر تعدياً على صلاحياتها وعلى تاريخ الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأكد أن الإعمار والإصلاح في الحرم الإبراهيمي الشريف هو اختصاص وزارة الأوقاف حسب القوانين الدولية، علما أن الأوقاف منذ البداية تواجه هذه الاعتداءات والانتهاكات على الأصعدة كافة.