قبل طرحه 3 أغسطس المقبل.. الصور الأولى من الفيلم السعودي "راس براس" 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "راس براس" السعودي مجموعة من الصور الأولية له وهو ينتمني لنوعية أفلام الأكشن والكوميديا.

العمل من تأليف وكتابة عبدالعزيز المزيني وإخراج مالك نجر، الموهبتان وراء مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "محافظة مسامير".

ومن المنتظر عرض الفيلم على منصة نتفليكس اعتبارا من يوم 3 من أغسطس المقبل.

ويروي فيلم "راس براس" قصة حافلة بالمغامرات والتجارب واللحظات الساخرة المقدمة بقالب كوميدي جرئ ولاذع من قبل عدد من الشخصيات المميزة بغرابتها التي تؤديها نخبة من المواهب السعودية الفنية منهم عبد العزيز الشهري، وعادل رضوان، وزياد العمري.

وتدور أحداث الفيلم في العالم الآسر والعجيب "حي بذيخة"، وتتمحور حول شخصية السائق العاشق والبسيط "درويش" التي يؤديها الفنان عادل رضوان، الذي يقوم عن طريق الخطأ بنقل أكبر مجرم متقاعد من المطار لتتم بعد ذلك مطاردته من قبل عصابة المجرم بهدف استعادته بسلامة.

وينشغل فيما بعد كل من درويش، وأبو غدرة، زياد العمري، وفياض، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة التكسي، عبدالعزيز الشهري، في مهمة تضليل العصابة وإيهامها بأن الرجل العجوز لا يزال على قيد الحياة، الأمر الذي يؤدي إلى سلسلة من الأحداث والمغامرات غير المتوقعة المغلفة بطابع كوميدي خاص.

فيلم "راس براس" إنتاج عبدالعزيز المزيني من خلال شركة سرب ستوديو، بالشراكة مع المنتج التنفيذي جاسم بوحجي، و يعد أول تجربة إخراج سينمائية للمخرج السعودي مالك نجر.

