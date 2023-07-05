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الأربعاء 05 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بني سويف الأهلية: انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في سهولة ويسر

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أجرى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بجامعة بني سويف الأهلية لمتابعة سير العمل يرافقه خلال الجولة الدكتورة سحر داوود النائب الأكاديمي بالجامعة، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، على انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات، وأن الجامعة وضعت جميع إمكانياتها لخروج الامتحانات في سهولة ويسر وتذليل كافة المعوقات أمام الطلاب.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن جولاته التفقدية والمستمرة تأتي في إطار الحرص الدائم على المتابعة الدورية لكل ما يتم تنفيذه داخل الجامعة، وللاطمئنان على حسن سير المنظومة الإدارية والتعليمية، والاستماع إلى الآراء والمقترحات وتذليل العقبات والمشاكل والعمل على حلها في أسرع وقت.

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