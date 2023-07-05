رئيس جامعة بني سويف يتفقد عددا من الإدارات

أجرى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، جولة تفقدية لعدد من الإدارات داخل الجامعة، لمتابعة سير العمل، رافقه خلال الجولة محمد سليم، أمين عام الجامعة.

وأشار الدكتور منصور حسن إلى أن جولاته التفقدية داخل الجامعة هدفها متابعة سير العمل ورصد أي سلبيات وإيجاد الحلول لها وتذليل كافة العقبات، حيث استمع لآراء ومقترحات عدد من العاملين أثناء الجولة، موجها بتذليل كافة العقبات والمشاكل والعمل على حلها في أسرع وقت.