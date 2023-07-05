انعقاد الاجتماع الطارئ لإذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي لمواجهة تدنيس المقدسات

عقد الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ظهر اليوم الأربعاء عبر تقنية الزووم اجتماعًا طارئًا مع السادة رؤساء المؤسسات الإعلامية بالدول أعضاء اتحاد إذاعات و تلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي وذلك لمناقشة آلية مواجهة تدنيس المقدسات الدينية و التي تمثلت مؤخرا في حادثة حرق كتاب الله الكريم بالعاصمة السويدية

وجاء البيان الختامي علي النحو التالي ..



ويدين الاتحاد واعضائه بشدة التصرف المتطرف غير المسئول الذي حدث في مملكة السويد مؤخرا حيث تم التعدي على حرمة القرآن الكريم خارج المسجد المركزي بالعاصمة ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى عام 1444. ويستنكر التدنيس المتكرر للمقدسات الدينية الإسلامية ، مبديا أسفه العميق لإصدار السلطات تصاريح تسمح بتنفيذ ذلك .

ويدعو الاتحاد أعضائه الي:

- التناول الإعلامي المكثف وإنتاج البرامج التي تتناول التعايش بين المواطنين ، كافلة للحريات الشخصية وحرية التعبير مع عدم المساس بالمقدسات الدينيةً.

- التوجه الإعلامي إلى الدول الغربية وإقامة الورش والمحاضرات هناك، ودعوة الإعلاميين والصحفيين من أجل الحوار وينعكس ذلك عبر وسائل الاعلام لديهم.

- التنسيق مع الأجهزة المتفرعة ، والمتخصصة والجامعات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والمتواجدة في مختلف العواصم العالمية (انقرة ، الرباط ، القاهرة ، جدة، دكا …) من أجل تفعيل إيصال الرسالة السابقة ، كل كيفما يتيح له مجاله، و من أجل العمل في محيطه الجغرافي.

- التواصل مع الجاليات المسلمة في الدول الغربية ومدها بالبرامج والمحاضرات التي تدعو على التعايش السلمي والحوار واحترام الآخر وعدم التمييز الديني.

- الاهتمام كل الاهتمام بالاعلام الالكتروني ومنصاته المختلفة كلها وإنتاج محتوى عصري من خلال التعاون مع كل الدول الأعضاء ، على أن يكون عاكسًا لروح الدين السمح والخلق الإنساني القويم، وتم اقتراح بتشكيل لجنه خاصة، او لتكون لجنة الاعلام الالكتروني بالاتحاد منوطة بهذه المهمة، كما تم اقتراح بتيسير مهمتها إداريا سواء بالمحتوى او بزيادة عدد الأعضاء من مختلف البلدان.

- عقد اجتماعات دوريه لايجاد اليات و متابعة تنفيذ المقترحات السابقة من خلال لجان الاتحاد المنبثقه.

