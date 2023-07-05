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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يعلن عن تدريب صيفى مجاني لطلاب جامعة جنوب الوادي بمجال GIS

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن وحدة نظم المعلومات الجيومكانية " GIS " بالديوان العام ستنظم تدريب صيفى مجانى لطلاب جامعة جنوب الوادي في مجال GIS، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين ديوان عام محافظة قنا وجامعة جنوب الوادي.

وأضاف " الداودي " أن التدريب الصيفي في مجال نظم المعلومات المكانية وأنظمة الرصد سوف يبدأ في الفترة من ١٥ يوليو الجارى و حتى ١٥ سبتمبر المقبل، وذلك على فترتىّ تدريب كل فترة لمدة شهر، على أن يتم حضور التدريب يومان كل أسبوع، مشيرًا إلى أنه من يرغب في الاشتراك، الدخول على الرابط التالى وملئ البيانات في النموذج المرفق .

https://forms.gle/razUeiCUvWjfmrsn

أشرف الداودى محافظ قنا التدريب الصيفي الديوان العام جامعة جنوب الوادي وحدة نظم المعلومات الجيومكانية