15 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم متأثرا بضعف الطلب

عادت أسعار الذهب في مصر إلى الهبوط من جديد خلال تداولات اليوم الأربعاء، وذلك بفعل تراجع الطلب المحلي وترقب الأسواق لحركة الذهب دون رغبة في التدخل حالياً بعد التغيرات الكبيرة في الأسعار الذي شهدته الأسواق خلال الأسبوعين الأخيرين، وفق تحليل جولد بيليون.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2205 جنيهات للجرام وذلك بعد أن افتتح الجلسة عند المستوى 2220 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17640 جنيها.

التغيرات الأخيرة في أسعار الذهب

نتجت عن ضعف الطلب ورغبة المشاركين في الأسواق إلى انتظار أية تطورات جديدة في الأسواق قبل اللجوء إلى شراء الذهب من جديد، خاصة بعد التذبذب الحاد الذي شاهدناه مؤخراً وعودة المضاربة إلى الأسواق وهو ما دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع للمستوى 2300 جنيه للجرام خلال فترة إجازة العيد الأضحى قبل أن تتراجع الأسعار سريعاً إلى المستويات الحالية.

أيضاً هناك ترقب لحركة الدولار في السوق الموازية مع شائعات عن عودة الطلب إلى التزايد على شراء الدولار من السوق الموازية بعد العيد وهو ما قد يعيد أسعار الذهب إلى الارتفاع، ولكن حتى الآن يوجد استقرار في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية منذ نهاية الشهر الماضي.

تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سعر الصرف وكونه أمنا قوميا ساعدت على هدوء الأسواق بشكل كبير بعد أن توقع الجميع أنه لن يحدث خفض جديد في سعر صرف الجنيه خلال الفترة الحالية، وقد نشهد استقرار على هذا الوضع حتى انتهاء فترة الصيف.

أيضاً نجاح مبادرة واردات الذهب دون رسوم جمركية ساهمت في دخول كميات من الذهب وصلت إلى 306 كيلو من الذهب تقريباً إلى الأسواق المصرية، وهو ما أعاد بعض التوازن بين العرض والطلب في الأسواق.



تحسن أداء القطاع الخاص المصري في يونيو



صدر اليوم مؤشر مدراء المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر يونيو، ليظهر ارتفاع بقيمة 49.1 بعد أن كانت القراءة السابقة 47.8 في شهر مايو، ليسجل بذلك أفضل أداء منذ شهر أغسطس من عام 2021.

جدير بالذكر أن مستوى 50 يعد الحد الفاصل بين النمو والانكماش في القطاع الخاص، وبهذا يظل القطاع في الانكماش ولكنه تحسن بشكل كبير.

مستوى التوظيف في القطاع الخاص استمر في الانخفاض للشهر السابع على التوالي في يونيو الماضي، حيث تستمر مستويات الثقة في التراجع فيما يتعلق بالـ 12 شهرا القادمة بالنسبة للشركات وقطاعات الأعمال، وهو ما أضعف من توقعات الشركات للنمو خلال الفترة القادمة.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



نجاح أسعار الذهب الفورية في الاستقرار فوق المستوى 1900 دولار للأونصة ساعد الذهب على الاستمرار في الارتفاع التدريجي ليصطدم بالمستوى 1930 دولارا للأونصة الذي يعد مستوى المقاومة الأولي أمام الذهب حالياً.

بشكل عام اختراق الذهب لمنطقة المقاومة عند 1925 – 1935 بنجاح والاستقرار فوقها يعني عودة الذهب إلى الصعود، خاصة أن المتوسط المتحرك لـ 100 يوم يتواجد عند المستوى 1935 دولار للأونصة.

في حالة فشل الذهب في اختراق هذه المنطقة سيعود إلى الهبوط وإعادة اختبار منطقة الدعم 1900 – 1880 دولارا للأونصة، وقد تساهم أحداث هذا الأسبوع تحديد التحركات القادمة في أسعار الذهب العالمية.

بالنسبة لأسعار الذهب المحلية يبقى المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 هو الفيصل بين توجهات أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، فاستقرار الأسعار فوق هذا المستوى يبقي الباب مفتوح أمام المزيد من المكاسب حتى المستوى 2300 جنيه للجرام.

بينما في حالة كسر المستوى 2200 جنيه للجرام بشكل ناجح والاستقرار أسفله فقد نشهد إعادة اختبار للقاع السعري عند 2130 جنيها للجرام.