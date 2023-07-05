وزير الشباب يكرم العاملين بالإدارة الهندسية لجهودهم خلال الفترة الماضية

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، العاملين بالإدارة الهندسية بالإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية على جهودهم خلال الفترة الماضية، بحضور محمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، والدكتورة داليا رضا مدير عام الإدارة الهندسية، وفريق عمل الإدارة.

وتقدم وزير الشباب والرياضة، بالشكر والتقدير للعاملين بالإدارة الهندسية على حجم الانجازات التى تمت فيما يتعلق بمعدلات انجاز المشروعات الإنشائية فى مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار سياسة الدولة ونهج وزارة الشباب والرياضة في تكريم أبنائها المجتهدين والمتفانين في عملهم.

من جانبه، قدم محمد عبدالنبي رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية الشكر لوزير الشباب والرياضة على هذا التكريم، والذي يعد تعظيما لجهود النماذج المتميزة من العاملين، ويعكس مدى التقدير لكل المجهودات العظيمة التي تخدم الوطن.