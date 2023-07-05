جولد بيليون: سوق الذهب العالمي يترقب محضر اجتماع الفيدرالي الذي يصدر اليوم

يحاول الذهب الصمود في الأسواق العالمية عند مستوياته الحالية في انتظار محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يصدر في وقت لاحق من جلسة اليوم، بينما يواجه الذهب منطقة مقاومة مهمة قد تحدد مصير أسعار الذهب خلال الفترة القادمة.

تتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الأربعاء وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1928 دولارا للأونصة دون تغير كبير عن سعر الافتتاح، وذلك بعد أن استطاع المعدن النفيس أن يسجل 4 جلسات متتالية من المكاسب دفعته للتداول من جديد تحت المستوى 1930 دولارا للأونصة.

عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية أمس ساعدت الذهب على الاستقرار عند المناطق الحالية وتدعيم التصحيح الإيجابي الذي بدأ فيه مع بداية شهر يوليو، ولكن حتى الآن يظل معرض للهبوط في أي لحظة كونه لم يستقر فوق منطقة المقاومة الحالية.

المنطقة السعرية من 1925 إلى 1935 دولارا للأونصة هي الفيصل حالياً في تداولات الذهب، وعليه الاستقرار فوق المستوى 1935 دولارا للأونصة حتى تنعكس النظرة إلى الذهب نحو الإيجابية على المدى القصير.

محضر اجتماع الفيدرالي الذي يصدر اليوم قد يسهم في تحركات الذهب بشكل كبير بالإضافة إلى بيانات تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة الأمريكي الذي يصدر يوم الجمعة القادمة، فقد نرى الذهب ينهي هذا الأسبوع وقد اتضحت الرؤية الخاصة به على المدى القصير.

الذهب نجح في التصدي لكثير من الضغوط السلبية

استطاع الذهب خلال الفترة الأخيرة التصدي لكثير من الضغوط السلبية وعلى الرغم من انخفاضه خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 2.2% إلا أنه كان من المتوقع أن يشهد المزيد من الهبوط بعد استمرار دعم البنك الفيدرالي الأمريكي لسياسة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة.

الذهب يجد الدعم من التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي للولايات المتحدة والاقتصاد العالمي بشكل عام بفعل التأثير السلبي لعمليات رفع أسعار الفائدة، هذا بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية الحالية التي تجبر المستثمرين والبنوك المركزية حول العالم إلى الاحتفاظ بكمية من الذهب في استثماراتها.

أيضاً التوترات الكبيرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وحركة إنهاء سيطرة الدولار على الاحتياطات العالمية عملت على زيادة الطلب على المعدن النفيس بشكل ساعده على مواجهة الضغوط السلبية القوية وتقليل حدة الهبوط بفعل رفع الفائدة ومحاربة التضخم.

فدور الملاذ الآمن للذهب يظل هو الداعم الرئيسي لأسعار الذهب خلال الفترة الحالية، حتى وإن شاهدنا المزيد من التراجع في أسعار الذهب خلال النصف الثاني من العام فسيكون بشكل محدود.