محافظ المنوفية يستقبل المستشار العسكري الجديد للمحافظة

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام اليوم الأربعاء، العميد هشام عبد الصمد المستشار العسكري الجديد، وذلك عقب توليه مهام عمله كمستشار عسكري لمحافظة المنوفية خلفاً للواء أحمد أبو الغار المستشار العسكري السابق .

وهنأ محافظ المنوفية المستشار العسكري الجديد على ثقة قيادة الدفاع الشعبي، متمنياً له دوام التوفيق في مهام عمله بالمحافظة من أجل خدمة وطننا الغالي، مؤكداً تقديم الدعم الكامل لجهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري وفقاً للإستراتيجية القومية ضمن رؤية مصر 2030 .

كما كرم محافظ المنوفية المستشار العسكري السابق وإهدائه درع المحافظة تقديراً لمجهوداته المبذولة خلال فترة توليه المسئولية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة، متمنياً له التوفيق والسداد.

هذا وتناول اللقاء بحث كافة السبل لتعظيم الاستفادة في دعم أجهزة المحافظة التنفيذية ولا سيما في تحقيق الجاهزية الدائمة بمختلف القطاعات وخطة المحافظة التنموية، مثمناً الدور الرائد والجهود التي تبذله قوات الدفاع الشعبي والعسكري لإعداد ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من خطورتها من خلال التدريبات العملية المشتركة.