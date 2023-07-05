ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"الإسكان": افتتاح ميدان 30 يونيو أحدث الميادين المنفذة بالشروق.. واستكمال تطوير الطرق

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ميدان 30 يونيو، بعد تنفيذ أحدث أعمال تطوير وتجميل الميادين والمقدم أعمالها بمساهمة من حزب مستقبل وطن، وذلك بحضور المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، والدكتور محمد سليمان، عضو مجلس النواب، وسيد جلال، رئيس مجلس أمناء المدينة، ومسئولى الهيئة والجهاز ومجلس الأمناء والحزب.

وقال المهندس على سعد، إنه تم إطلاق اسم "30 يونيو" على الميدان تخليدا لثورة 30 يونيو وبالتزامن مع احتفالات ذكرى الثورة، لافتاً إلى أن الميدان يقع بمدخل "الإسماعيلية 2" على مساحة إجمالية حوالى 1000 متر مسطح  ويوزع الحركة المرورية على أهم محاور المدينة (الشمالى والشرقى والأوسط).

وأضاف: بالنسبة لأعمال التجميل بالميدان فقد قام "حزب مستقبل وطن" بتنفيذ جدارية تحمل اسم الميدان بها "سارى علم الجمهورية" وذلك بقلب الميدان، وأعمال الزراعة بالميدان تقدر بحوالى " 600 متر مسطح " تشمل النجيل الطبيعى ومجموعة من الشجيرات والزهور، بجانب استغلال فرق المنسوب بالميدان، حيث نفذ على منسوبين ليعطى للميدان أفضل الصور الجمالية كونه يقع بأحد المداخل الرئيسية بمدينة الشروق.

في سياق متصل، قام المهندس على سعد، بالمرور على الأعمال الجارية بمشروع تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بالطرق الداخلية بالمنطقة الرابعة عمارات، وهى إحدى المناطق السكنية بمشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع الجارى تنفيذها بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات، حيث تابع رئيس الجهاز خطة العمل بالمنطقة، موجها بتكثيف الأعمال واستكمال باقى مناطق المشروع والالتزام بالبرنامج الزمنى المعتمد للتنفيذ.

93FEF6DD-E522-4463-9C9D-152D033325D1
93FEF6DD-E522-4463-9C9D-152D033325D1
E6833AF1-D4A4-46CA-99C0-616E1CCAFF34
E6833AF1-D4A4-46CA-99C0-616E1CCAFF34
B4865C8E-B9F5-449D-A312-7DB9F2D7E5E6
B4865C8E-B9F5-449D-A312-7DB9F2D7E5E6
25D3C643-031F-4B85-A0A9-63213D9645D2
25D3C643-031F-4B85-A0A9-63213D9645D2
BBF034D4-D5A1-4823-93D1-BF62D84D4A2C
BBF034D4-D5A1-4823-93D1-BF62D84D4A2C
86B69C96-C272-4D40-BD45-329A6E19C170
86B69C96-C272-4D40-BD45-329A6E19C170
المجتمعات العمرانية تطوير الميادين مستقبل وطن