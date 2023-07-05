الرئيس السيسي يصدق على 10 قوانين.. اعرف التفاصيل

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين، حيث جاءت القوانين التي صدق عليها الرئيس السيسي كالتالي:

قانون رقم 43 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2021 / 2022.

قانون رقم 44 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2021 / 2022.

قانون رقم 45 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2021 / 2022.

قانون رقم 46 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2021 / 2022.

قانون رقم 47 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2021 / 2022.

قانون رقم 48 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2021 / 2022.

قانون رقم 49 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2021 / 2022.

قانون رقم 50 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2021 / 2022.

قانون رقم 51 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 2021 / 2022.

قانون رقم 52 لسنة 2023 بربط حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2021 / 2022.

ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.