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الأربعاء 05 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح: استقبلنا 7 طائرات شارتر قادمة من إيطاليا في يوم واحد

استمرار تدفق السياحة
استمرار تدفق السياحة الأجنبية على مطروح
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أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، أن مطار مرسى مطروح الدولى استقبل أمس الثلاثاء 7 طائرات شارتر قادمة من دولة إيطاليا، ليصل إجمالي عدد الرحلات منذ بداية الموسم السياحى في نهاية مايو الماضي إلى الآن ٧٤ طائرة شارتر  بمطاري مرسى مطروح والعلمين.

جاء ذلك استمرارا لحركة السياحة الخارجية مع استقبال محافظة مطروح مزيد من رحلات طيران الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية. 

وأوضح محمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، أن مطار مرسى مطروح استقبل ٥٦ طائرة شارتر من إيطاليا والتشيك وسلوفاكيا وصربيا، بينما استقبل مطار العلمين الدولى عدد ١٨ طائرة سياحية من كازاخستان والتشيك، مع بداية موسم الصيف السياحى هذا العام مع الإقبال السياحى الكبير على المحافظة. 

وقد تم استقبالهم بالورود والبروشورات السياحية والهدايا التذكارية من خلال الإدارة العامة للسياحة ومكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة مع الترحيب بضيوف مطروح. 

استمرار تدفق السياحة الأجنبية على مطروح

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