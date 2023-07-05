أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، أن التميز التعليمى والعلمى لأبناء مطروح يعد أهم خطوات وركائز تنمية المحافظة مع توفير مزيد من الكوادر في كافة المجالات التنموية مع تقديم كافة سبل الدعم لتنمية المهارات العلمية والأكاديمية في إطار جهود الدولة لبناء الإنسان خاصة مع وجود جامعة مطروح كصرح تعليمى ولد كبيرا ويزداد دوره يوما بعد يوم في المشاركة في جهود تنمية المحافظة.

جاء ذلك خلال حضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، مناقشة الدكتوراة لابنة مطروح الباحثة نورهان سلامة عوض العبيدي، المدرس المساعد بقسم العلوم النفسية، وذلك في التربية للطفولة المبكرة برسالة بعنوان " فاعلية برنامج تدريبي قائم على حل المشكلات المستقبلية لإكساب معلمات رياض الأطفال مهارات القيادة الإبداعية وأثرها على التفكير المنتج لأطفالهن" والتى تتناول أهمية دور المعلم كقائد للأطفال فى مرحلة رياض الأطفال، وذلك بحضور الدكتور محمد أباظه نائب رئيس جامعة الإسكندرية فرع مطروح الأسبق، والنائب حسن أبو قديره عضو مجلس النواب، والدكتورة سهى أمين عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة مطروح، وعدد من عمد ومشايخ مطروح والباحثين والإعلاميين.

وحصلت الباحثة على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع التوصية بتبادل البحث بين الجامعات المصرية.

وتكون لجنة المناقشة والحكم من الدكتور نبيل الجباس أستاذ علم نفس الطفل والعميد الأسبق لكلية الطفولة المبكرة جامعة المنيا، والدكتور عادل البنا أستاذ علم النفس التربوى والعميد الأسبق لكلية التربية جامعة دمنهور، والدكتور صمويل تامر بشرى أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية كلية التربية جامعة أسيوط، والدكتورة غادة صابر أبو العطا أستاذ الصحة النفسية المساعد بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح، والدكتور شادى أبو السعود أستاذ الصحة النفسية المساعد بكلية التربية جامعة مطروح.

"شعيب": التميز العلمي لأبناء مطروح أهم خطوات وركائز تنمية المحافظة

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