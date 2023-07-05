مركز تنمية القدرات بجامعة الأقصر يستأنف نشاطه بعد إجازة العيد.. صور

استأنف مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، نشاطه التدريبي، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال إقامة دورة مباشر عنوانها (مهارات التدريس الفعال) التي نظمها المركز لمدرسي مدرسة السلام الخاصة بالأقصر.

وأوضح الدكتور محمود النوبي أحمد، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الأقصر، أن الدورة بدأت يوم الثلاثاء الموافق 4/7/2023، لمدة ثلاثة أيام متتالية، وتهدف الدورة إلى إكساب المعلم بعض المهارات والسلوكيات التي يتبعها لتحقيق أهداف العملية التدريسية بشكل إيجابي، وكي يستطيع التواصل مع طلابه بشكل دقيق فيفهم قدراتهم ويقدر مواهبهم على تنوعها واختلافها.

وأعرب النوبي، عن سعادته بالتعاون مع إدارة مدرسة السلام الخاصة لتقديم دعم الجامعة لمعلمي المدرسة، من خلال التدريب المباشر للإفادة من خبرات أساتذة جامعة الأقصر المؤهلين لتقديم الخبرات العملية لمدرسي مدرسة السلام.

من جانبه، أكد الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، على أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة نحو المجتمع المدني، مشيراً إلى أن جامعة الأقصر على تواصل دائم بكل أطياف المجتمع مؤسساته بغرض الإسهام في تنمية المجتمع والارتقاء بمؤسساته، بغرض بناء مجتمع محلي ووطني أقوى وأكثر قدرة على المقاومة والإنجاز.

الدورة التدريبية (1)

الدورة التدريبية (2)

الدورة التدريبية (3)

الدورة التدريبية (4)

الدورة التدريبية (5)