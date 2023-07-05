أوسوريو يمنح مدافع الزمالك تعليمات خاصة قبل مواجهة فيوتشر

منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات فنية خاصة لمحمود شبانة مدافع الأبيض، على هامش المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك محمود شبانة مدافع الفريق في التدريبات الجماعية اليوم بشكل كامل بعد غيابه عن مواجهة المقاولون العرب بالأمس في كأس مصر.

وفي نفس السياق وضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تأهيليا خاصا لعمرو السيسي لاعب الوسط على هامش مران اليوم.

وأدى اللاعب مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب بجانب الجيمانيزيوم، ولم يشارك في باقي فقرات المران وفقا لقرار الجهاز الفني منعا لتعرضة للإرهاق بعد المشاركة أمس أمام المقاولون العرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.