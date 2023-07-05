وزيرة الخارجية الألمانية تبحث مع نظيرها المغربي غدا القضايا الثنائية والإقليمية

أفاد بيان للخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، أن وزيرة الخارجية أنالينا بربوك ستبحث غدا الخميس، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة القضايا الثنائية والإقليمية، فضلا عن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن ألمانيا استأنفت علاقتها بالمغرب بعد فترة طويلة من الجمود الدبلوماسي بسبب الخلاف على قضية الصحراء المغربية، إلا أن بدأت خطوات "الاستئناف الفوري للتعاون" حيث تربط بين البلدين أعوامٌ طويلة من التعاون التنموي الناجح.

يذكر أن حجم المبادلات التجارية للمغرب مع ألمانيا بلغ سنة 2022 حوالي 5 مليارات يورو، متفوقا بذلك على كل من تونس والجزائر، اللتين احتلتا المرتبتين 58 و62 على التوالي، نقلا عن نائبه المدير العام للغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب كلاوديا شميت، لتعكس بذلك هذه الأرقام رغبة البلدين في الارتقاء بشراكتهما الاقتصادية إلى مستويات عالية وعلى كافة المستويات.