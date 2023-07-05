من بينهو إلى سافيو.. الأهلي مقبرة نجوم البرازيل

انتهت تجربة برازيلية جديدة في الملاعب المصرية، برحيل برونو سافيو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي عاد إلى فريقه السابق بوليفار البوليفي سريعا بعد رحلة قصيرة مع المارد الأحمر لم يكتب لها النجاح.

“برازيلي وأسمر رقصني سامبا”.. كان شعار النادي الأهلي وجماهيره عقب التعاقد مع برونو سافيو في بداية الموسم الحالي ولكن جاءت الرياح عكس ما تشتهي سفن الأهلي وجمهوره رغم أن اللاعب صاحب الـ28 عاما، تصدر المشهد في بدايته وقاد الأهلي للتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب منافسه التقليدي الزمالك بتسجيل هدف.

ولم يشارك برونو سافيو سوى في 18 مباراة فقط خلال الموسم الجالي وسجل هدفين وصنع 3 أهداف لزملائه في تجربة استمرت 10 أشهر ولكنه ابتعد عن المشاركة في المباريات منذ يناير الماضي عقب أزمته مع مارسل كولر وإدارة النادي على خلفية تدخله وعرقل انضمام مواطنه جوستافو سوزا لاعب جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي.

ويعتبر برونو سافيو التجربة الرابعة للاعبين البرازيليين في النادي الأهلي والتي اتسمت كلها بالفشل، حيث لم ينجح أي لاعب من بلاد السامبا في تقديم المردود الفني مع الأهلي لتنتهي رحلة “راقصي السامبا” بالفشل داخل جدران القلعة الحمراء.

بينهو.. تجربه برازيلية “فاشلة”

تعاقد النادي الأهلي مع البرازيلي جليبرسون ريبيرو “بينهو” في يناير 2004 لتدعيم صفوف الفريق بناء على طلب المدرب البرتغالي مانويل جوزيه مع بداية تكوين الجيل الذهبي للمارد الأحمر.

ولكن بينهو لم يظهر بالمستوى المتوقع ورحل سريعا بعد 6 أشهر فقط.

وانضم “بينهو” للأهلي على سبيل الاعارة، من أحد الأندية البرتغالية في يناير عام 2004، ولم يشارك إلا في 11 مباراة فقط مع الفريق في مسابقتي الدوري والكأس.

وسجل بينهو، هدفين فقط مع الأهلي، الأول كان في شباك الإسماعيلي، في بطولة الدوري، من كرة رأسية، والثاني في مباراة إنبي، بنصف نهائي كأس مصر موسم 2003-2004.

ولم يظهر بينهو، بالمستوى المأمول، ليرحل عن الأهلي، في نهاية الموسم، بعد انتهاء إعارته.



فابيو جونيور.. ومذبحة بورسعيد

بعد 7 أعوام من فشل التجربه البرازيلية الأولى في الأهلي عاد مسئولو القلعة الحمراء للتعاقد مع لاعب برازيلي جديد بناء على طلب مانويل جوزيه أيضا لتدعيم خط الهجوم وسط حالة من الجدل.

وتعاقد الأهلي مع فابيو جونيور قادما من نادي نافال البرتغالي في صيف عام 2011 في صفقة كلفت الاهلي وقتها حوالي نصف مليون دولار.

وكان الظهور الأول للاعب البرازيلي مع الأهلي يوم 12 اغسطس أمام غزل المحلة في الدوري، بينما أحرز أول أهدافه مع الأهلي في مرمى البن الاثيوبي دوري ابطال افريقيا

وشارك فابيو جونيور مع الأهلي في 11 مباراة 7 في الدوري و3 في دوري أبطال افريقيا ومباراة واحدة بكأس مصر وسجل هدفين وصنع هدف ولكن اللاعب لم ينجح مع الفريق الأحمر ورحل سريعا بعد أحداث ستاد بورسعيد عام 2012.



هندريك هيلمكي.. برازيلي ألماني بدون بصمة

وكانت التجربه البرايزيلة الثالثة في القلعة الحمراء بتعاقد الأهلي مع البرازيلي صاحب الجنسية الألمانية هندريك هيلمكي قادما من نادي استقلال طهران الإيراني في يناير 2015.

شارك “هندريك” في 4 مباريات فقط مع الأهلي في مسابقة الدوري ولم يضع اي بصمة بالقميص الأحمر ودخل في أزمة كبيرة مع النادي وقدم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد الأهلي ووقع "فيفا" غرامة مالية قدرها مليون دولار على النادي الأهلي، لعدم سداد مستحقات البرازيلي هندريك ورحل سريعا.