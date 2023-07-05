بالفيديو.. التموين: 3 محاور أساسية ساعدت مصر في تحقيق الأمن الغذائي

قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة عملت على 3 محاور أساسية لتحقيق الأمن الغذائي المصري، وهم تكوين احتياطي استراتيجي أمن من السلع الأساسية وهو ما ساعدنا في تجنب الأزمات التي حدثت على مدار الـ3 أو 4 أعوام الماضية سواء خلال جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو ما يعرف بالتضخم العالمي.

وأضاف "كمال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أنه خلال هذه الفترة لم تشهد مصر نقص في أي سلعة استراتيجية أو تموينية، بل على العكس تمامًا كان لدينا احتياطي لبعض السلع الأساسية والتموينية كان يصل من 3 إلى 6 أشهر وفي بعض السلع كان يتخطى لـ9 أشهر.

وتابع، أن المحور الأول كان هدفه مواجهة أي نقص أو أزمات في الإمداد الخاص بسلاسل الإمداد وعملنا على تنويع مناشئ الاستيراد من الدول المختلفة سواء للقمح أو الزيوت أو اللحوم والدواجن المستوردة، موضحًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع مكن الدولة من الدخول للسوق المصري كلاعب رئيسي لزيادة المعروض من السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.

وأردف، المتحدث باسم وزارة التموين، أن المحور الثاني كان بزيادة شبكة التوزيع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه كان هناك حوالي 30 ألف بدال تمويني في السابق تم إضافة 8 آلاف منفذ جديد تحت مسمى شبكة جمعيتي و1300 مجمع استهلاكي، والمحور الثالث هو طرح السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.