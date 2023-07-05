القومي للبحوث: نعمل على أبحاث وعلاجات للمصريين تتكلف ملايين الجنيهات

قال الدكتور مصطفى عبد الحكيم، الباحث بالمركز القومي للبحوث، إن العاملين بالبحث العلمي وممثلي المراكز العلمية بمصر، لا يتحدثون باسم العلم إلا وفقا لأبحاث، أقل بحث قد يتكلف مليون جنيه من أجل إثبات وجهة نظر علمية ويستغرق الأمر وقتا طويلا، مشيرا إلى محاولات اكتشاف علاج مستخرج من أوراق النباتات، حيث تم العمل على مركبات نباتية طبيعية من الممكن أن تستخدم في بعض العلاجات.

وأضاف الباحث بالمركز القومي للبحوث، خلال حواره عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أنه أجرى بحثا يقارن بين أنماط التغذية بمصر وأنماط الغذاء لمختلف سكان دول العالم، فالمركب النباتي الجاري العمل عليه، قد يناسب المصريين ولا يناسب غير المصريين.

وشرح الباحث بالمركز القومي للبحوث أنه جرى مقارنة تغذية الشعب المصري والشعب الأمريكي، وتم إثبات أننا شعوب الكربوهيدرات لديها مرتفعة، ولكن الشعب الأمريكي يميلون لأكل اللحوم بكثرة فيكون تكوين الجسم لديهم مائل لتكوين الخلايا السرطانية أكثر، فالبحث أثبت أن الجسم لدى المصريين يقوم بعمل إنتاج للأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، مما يحمي المعدة، فلا بد الحذر من أنظمة الغذاء القائمة على البروتين فقط.