بـ"الجمال والزغاريد".. طقوس أهالي الأقصر لاستقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام (صور)

بدأت وفود الحجاج بمحافظة الأقصر، في العودة إلى مسقط رأسهم بعد أن أدى حجاج بيت الله الحرام طوافهم الأخير، الذي ودعوا به الأراضي المقدسة، بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج لعام 1444 هجرية، ليعودوا إلى أهلهم وذويهم الذين استقبلوهم بالفرحة والبهجة، وتنظيم احتفالات كبيرة ابتهاجا بعودتهم إلى أرض الوطن.

وتتعدد مظاهر احتفال أهالي الأقصر، بحجاج بيت الله الحرام، حيث تتميز المحافظة بطقوس مبهجة ومتنوعة في هذا الشأن، وكان على رأس تلك المظاهر قيام أهالي منطقة العوامية بالأقصر، باستقبال أول وفود حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة "رجل وزوجته" بزفة على ظهور الجمال في موكب بهيج، على أنغام الغناء الفلكلوري الديني والشعبي.

وقام بعض الأهالي بالتجمع حول الحاج "عبد الحفيظ مصطفى عبد الحاكم" وزوجته الحاجة "جندية بدوي" لتهنئتهم بالعودة سالمين بعد أداء مناسك الحج، وجرى تنظيم احتفال كبير لهما، حيث وصل الحاج وزوجته بردائهما الأبيض إلى الأقصر، وفي سيماهم نور قبول الرحمن، واستقلا ظهور جملين، وانطلقت الاحتفالات في مسيرة كبيرة من منزلهما حتى دار مناسبات العائلة لاستقبال المهنئين والمحتفلين، وتجمع حولهما شباب المنطقة حاملين العصي مرددين أغاني الحجاج مثل أغنية "صلوا على النبي"، و"حاجة يا حاجة يا أم شال قطيفة" وغيرهما من الأغاني الشعبية والتراثية الدينية.

وقال أبو الحسن عبد الستار، من أهالي قرية العوامية بالأقصر، أن هذا الاستقبال الذي نظمه أهالي القرية جاء فرحا بعودة الحجاج سالمين إلى ذويهم بعد أن تحملوا تعب السفر ومشقة أداء العبادة في أصعب شهور العام طقسًا، وبعد أن وصلوا إلى دار المناسبات توافد المهنئون والمحبين للحجاج يحملون معهم الحلوى والعصائر والشربات، وينقرون بالدفوف ويشعلون البخور، لتهنئة الحجاج فرحين بسلامة وصولهم.

وأضاف عبد الستار، أن من أبرز عادات وتقاليد استقبال حجاج بيت الله الحرام عند عودتهم إلى منازلهم، أيضا إقامة ليلة دينية، جزء مخصص منها لتلاوة القرآن الكريم وجزء مخصص للإنشاد الديني والمديح، وكذلك تنظيم مأدبة عشاء كبرى للمهنئين من الأهل والأصدقاء والأحباء وتوزيع الهدايا.

وكانت شركة مصر للطيران، قد أعلنت عن تسيير جسرها الجوي لإعادة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة على أرض الوطن، والذي يستمر حتى 12 يوليو الجاري، لنقل حجاج القرعة وحجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات وحجاج السياحة والأفراد والترانزيت، وكذلك حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الطيران المدني ووزارة السياحة والآثار وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

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