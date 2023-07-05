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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الباطنة بجامعة عين شمس: الخدمات الصحية أصبحت متميزة خلال السنوات الأخيرة

100 يوم صحة
100 يوم صحة
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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، إن الخدمات الصحية في مصر خلال الفترة الأخيرة متميزة، خاصة بعد المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة والتي شملت جميع المواطنين والأعمار، وبدأت بالقضاء على فيروس سي، وبالفعل تم إنهاؤه وفق إشادات المنظمات العالمية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن مبادرة “100 يوم صحة” تشمل جميع المبادرات السابقة للعمل على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والتواصل معهم للوصول إلى أفضل شكل لصحة المصريين من خلال فرق التواصل الاجتماعي التي تعمل على توعية الأفراد وتقديم خدمات الوقاية لهم للاكتشاف المبكر للأمراض والعمل على منعها.

كما تابع أشرف عقبة، أن الاكتشاف المبكر يفيد كثيرا في حماية المجتمع من انتشار أمراض وتحمل تكلفة أكبر في العلاج، مشيرا إلى أن الحصول على الخدمات الصحية أصبح متاحا للجميع والمبادرات حققت نجاحا مع الأطفال في حل المشكلات مبكرا وكذلك المرأة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي ولعلاج الكثيرين ممن كانوا ينتظرون على قوائم الانتظار وبالتالي يوجد قبول ورضا كبير من المواطنين خلال الوقت الحالي.

 

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