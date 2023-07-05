تفاصيل البرنامج الصيفي لمتحف الآثار بمكتبة الإسكندرية

يُنظِّم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية البرنامج الصيفي للأطفال والنشء من سن 9 سنوات إلى 17 سنة للعام العشرين على التوالي، وذلك من الخميس 20 يوليو إلى الأربعاء 20 سبتمبر 2023.

ويقوم النشاط على مجموعة منتقاة بعناية من القطع الأثرية المناسبة لجذب المشتركين، حيث يمنحهم فرصة للبحث والتجربة والإبداع العلمي والفني في ضوء هذه القطع الأثرية، ويتخلل هذا البرنامج تنمية فنية وتوعية أثرية ويجعل من التعلم متعة.

ويقام النشاط تحت إشراف المهندسة نيرمين نبيل؛ أخصائي تربية متحفية، ويخضع المشتركين للاختبار لقبول العدد المطلوب في النشاط، ويتخلل النشاط محاضرات يقدمها الأثريين بالمتحف لنشر الوعي الأثري، بالإضافة إلى إقامة مسابقات فنية وأبحاث لشخصيات تاريخية متميزة، كذلك فعاليات الاحتفال بعيد الطفولة ويوم اليتيم.

وينقسم النشاط إلى ثلاث مجموعات حسب الفئات العمرية، كل مجموعة لديها مواعيد محددة، بحيث ينفذ المشتركون الأعمال الفنية المختلفة بعديد من الطرق والخامات، منها: الرسم على التوال، والرسم على الزجاج، والرسم على البلكسي، والحرق على الفلين، والحرق على الجلد، والحفر على الجبس، والحفر على اللينو، والحفر على الملح، وتشكيل الطين، وتشكيل البلستوسين، والطَرق على النحاس، والطَرق على الألومنيوم، واستخدام ألوان الأكريليك، وألوان الجواش، وألوان الماء، وألوان الباستيل بأنواعها، وألوان الزجاج، وألوان السيراميك والفحم، إلى جانب تنفيذ أفكار أخرى بخامات بسيطة ومتداولة.

جدير بالذكر أنه بعد انتهاء البرنامج، يُقام معرض ختامي للمشتركين، كما يُنظم حفل لتسليمهم شهادات تقدير ويُعلن موعده على الموقع الإلكتروني لمتحف الآثار.