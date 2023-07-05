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الأربعاء 05 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"قطوف من بستان الشعر" ندوة في بيت السناري الأثري غدا

بيت السناري
بيت السناري
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تعقد مكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "قطوف من بستان الشعر"، في السابعة مساء غد الخميس، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.

تدور الندوة حول التجارب الشعرية والجماليات اللغوية والإيقاعات والأنماط الشعرية المختلفة، وكذلك دور الشعر في التعبير عن الثقافة والتراث والهوية، ومكانته الحالية في الأدب والثقافة والفنون.

وتأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الثقافة والفنون وترسيخ القيم والمبادئ الإنسانية، وكذلك تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح والتفاهم، فضلا عن توفير بيئة مناسبة لتبادل لخبرات والمعارف والتشجيع على القراءة والتفكير والتعلم.

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