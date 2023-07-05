تقرير: إسبانيا استقبلت 8 ملايين سائح في مايو بأرباح 10 ملايين يورو

كشف تقرير صدر اليوم الأربعاء، عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء (INE)، عن أنه في مايو الماضي شهدت إسبانيا طفرة كبيرة في السياحة الدولية، واستقبلت 8.2 مليون زائر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 وزيادة بنسبة 4 % مقارنة بشهر مايو 2019.

وتمثل هذه الإحصائية رقما قياسيا تاريخيا من حيث عدد الزوار والإنفاق، حيث بلغ إجمالي إنفاق السائحين نحو 9.73 مليون يورو، ويمثل هذا زيادة بنسبة 21 % عن العام السابق وزيادة بنسبة 19 % مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، استقبلت إسبانيا ما مجموعه 29.2 مليون، مما يدل على نمو ملحوظ بنسبة 28 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ إجمالي الإنفاق 35.4 مليون يورو، مما يعكس زيادة بنسبة 32 % عن العام السابق وزيادة بنسبة 16 % مقارنة بعام 2019.

ووفقًا لأرقام المعهد الوطني للإحصاء، بلغ متوسط ​​الإنفاق لكل سائح في إسبانيا خلال شهر مايو 1183 يورو -بزيادة قدرها 3 % مقارنة بالعام السابق-، وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع متوسط ​​الإنفاق اليومي بنسبة 11.6 % إلى 185 يورو، مما يشير إلى ارتفاع الإنفاق اليومي بين السائحين

وتشير البيانات إلى أن معظم السياح أقاموا في إسبانيا لمدة أربع إلى سبع ليالٍ، مع أكثر من 4.2 مليون مسافر في هذه الفئة من المدة، ويمثل هذا زيادة سنوية كبيرة بنسبة 22.8 % في مدة الإقامة، مما يبرز تفضيل الرحلات الطويلة بين المسافرين الذين يزورون إسبانيا في مايو.

وخلال مايو 2023، ظلت المملكة المتحدة البلد المصدر الرئيسي للسياح الذين يزورون إسبانيا، بأكثر من 1.8 مليون زائر، وتُظهر البيانات المقدمة من المعهد الوطني للإحصاء أن هذا العدد الكبير من السياح يمثل 22.2 % من إجمالي عدد السياح الوافدين، وفي الوقت نفسه، يعكس زيادة بنسبة 10.4 % مقارنة بشهر مايو 2022.

وخلف المملكة المتحدة، تعد فرنسا وألمانيا من الدول الرئيسية المساهمة في قطاع السياحة الإسباني، حيث استقبلت البلاد من فرنسا 1.2 مليون زائر، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي كبير بنسبة 24.1 %. تليها ألمانيا بحوالي 1.1 مليون سائح، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8.7 % مقارنة بالعام السابق.

وشهدت الولايات المتحدة زيادة ملحوظة بنسبة 38.8 % في عدد زوار إسبانيا، وأظهرت البرتغال معدل نمو بلغ 26.2 %، وساهمت بلجيكا في النمو بزيادة قدرها 19.6 % في عدد السياح الوافدين.