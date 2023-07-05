ضبط 2 طن حلوى للأطفال مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبدالرحمن، مدير إدارة التموين بالعاشر من رمضان ومفتشي الإدارة بالمرور على الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي :-

١- تحرير المحضر رقم ٤٧٢٩ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود منتجات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٧٥ شيكارة معبأ بها مصاصات أطفال بكل شيكارة ٢٠ كيلو بإجمالي وزن ١٥٠٠ كيلو مصاصات مجهولة المصدر علي ذمة المحضر.

٢- تحرير المحضر رقم ٥٧٣٠ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات.

٣- تحرير المحضر رقم ٥٧٣١ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري غذائي لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الأغذية.

٤- تحرير المحضر رقم ٥٧٣٢ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات.