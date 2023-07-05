بدء تحصيل اشتراكات التليفون الأرضي مسبقة الدفع بنظام الباقات

بدأت الشركة المصرية للاتصالات تحصيل اشتراكات التليفون الأرضي مسبقة الدفع بنظام الباقات للثلاثة أشهر القادمة من أول يوليو 2023، حيث تم تحويل أكثر من 4 ملايين عميل للنظام الجديد من إجمالي 12 مليون عميل للهاتف الثابت.

تتضمن باقات التليفون الأرضي لعملاء الدفع المسبق خيارات متنوعة، وعلى سبيل المثال، يمكن للعملاء تجديد باقة WE أرضي 20 ربع السنوية بقيمة 360 دقيقة محلية ومحافظات، وخدمتي الإظهار والتتبع خلال الثلاث أشهر. تشمل التكلفة الإجمالية للباقة رسوم الاشتراك الربع السنوية وضريبة القيمة المضافة.

باقات شحن التليفون الأرضي

باقة WE أرضي 20

إذا كنت ترغب في تجديد باقة WE أرضي 20 ربع السنوية والتي تحتوي على 360 دقيقة محلي ومحافظات وخدمتي الإظهار والتتبع خلال الـ 3 شهور.

رسوم الاشتراك ربع السنوية = 60 جنيهاً.

ضريبة القيمة المضافة 14 ٪ = 8.4 جنيه.

المبلغ الإجمالي شامل الضريبة هو 68.4 جنيه.

يجب إعادة شحن رصيدك بمبلغ 69 جنيهاً على الأقل.



باقة WE أرضي 35

إذا كنت ترغب في تجديد باقة WE أرضي 35 ربع السنوية والتي تحتوي على 10.500 دقيقة محلي ومحافظات وWE موبايل وخدمتي الإظهار والتتبع خلال الـ 3شهور (في حالة شحن رصيد لتجديد باقة تحتوي على دقائق للموبايل سيتم خصم 14% ضريبة قيمة مضافة بالإضافة إلى 8% إضافية ضريبة جدول).

رسوم الاشتراك ربع السنوية = 105 جنيهات.

ضريبة القيمة المضافة 14٪ + ضريبة جدول 8٪ = 16.07 جنيه.

المبلغ الإجمالي 121.07 جنيه.

يجب إعادة شحن رصيدك على الأقل بمبلغ 122 جنيهاً.



باقة WE أرضي 65

إذا كنت ترغب في تجديد باقة WE أرضي 65 الخاصة بك والتي تحتوي على 10,500 دقيقة محلي، محافظات وWE موبايل و750 دقيقة موبايل للشبكات الأخرى وخدمتي الإظهار والتتبع خلال الـ 3شهور.

رسوم الاشتراك الربع سنوية = 195 جنيها.

ضريبة القيمة المضافة 14٪ + ضريبة جدول 8٪ = 36.88 جنيه.

المبلغ الإجمالي هو 231.88 جنيه.

يجب إعادة شحن رصيدك على الأقل بمبلغ 232 جنيها.

يتيح تطبيق MyWE وموقع my.te.eg للعملاء متابعة باقاتهم وإعادة شحن رصيدهم بسهولة يتم تذكير العملاء بتاريخ التجديد قبله بيومين عبر رسالة نصية قصيرة، كما يمكنهم معرفة ميعاد التجديد والحصول على المعلومات المتعلقة بالاشتراكات من خلال التطبيق أو الموقع.

وتوفر باقات التليفون الأرضي مسبقة الدفع مرونة للعملاء وتسهل لهم إدارة استخدامهم وتكاليفهم كما تعكس هذه الخطوة من الشركة المصرية للاتصالات التزامها بتلبية احتياجات العملاء وتقديم خدمات اتصالات متطورة ومرنة.