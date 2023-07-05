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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دونجا يغيب عن تدريبات الزمالك الجماعية ويواصل البرنامج التأهيلي

نبيل عماد دونجا
نبيل عماد دونجا
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يواصل نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في لقاء غزل المحلة بالدوري.

وشهدت تدريبات الفريق الأول التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء، عدم مشاركة "دونجا" وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيز اللاعب خلال الوقت الحالي من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية استعدادا في أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

نبيل عماد دونجا نادي الزمالك غزل المحلة