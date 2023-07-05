المدرب البرازيلي يبدأ مهمته مع منتخب الطائرة للرجال

بدأ البرازيلي روجيريو أفيلار جيديس، مدرب أحمال المنتخب المصري الأول للكرة الطائرة للرجال مهمته الرسمية عقب وصوله للقاهرة.

ووضع المدير الفني الإيطالي فلافيو جيونيلي برنامج تدريبي مكثف لتجهيز المنتخب الوطني، استعدادًا للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للرجال، والتي ستقام خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 12 سبتمبر المقبلين بالقاهرة.

جدير بالذكر أن المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد قد وقع عقود استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية للرجال الإثنين الماضي بالمغرب.

وأكد ياسر قمر، أن الاتحاد المصري سيقوم بتوجيه الدعوة لكافة الدول التي ترغب في المشاركة بعدما تم توقيع الاتفاقية على استضافة مصر للبطولة.