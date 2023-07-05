وفد صحة النواب يتفقد مستشفى العبور بالسويس ويستمع لشكاوى المواطنين.. صور

أجرى وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائبة سهير عبد الحميد زيارة لمستشفي العبور بحي الكويت بالسويس في ثاني أيام زيارة الوفد الميدانية في محافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

واستقبل الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس والدكتور أسامة القمحاوي مدير مستشفي العبور الوفد البرلماني.

واصطحب الوفد في جولة تفقدية في المستشفى التي تحتوي على العيادات الخارجيه وأقسام الاستقبال والطوارئ بجانب عيادات الأطفال وعيادات تنظيم الأسرة والصيدلة المجاني والحضانات وقام بشرح تفصيلي لمحتويات المستشفي للوفد البرلماني.

واستمع النواب لشكاوى المواطنين المترددين على المستشفى ومدى جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك متابعة سير العمل والتطوير في كل أقسام المستشفى.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنة الصحة وكيل اللجنة النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبد الحميد والنائبة إيناس عبد الحليم والنائبة أمنية رجب والنائب محمود أبو الخير والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائب محمود العزب والنائب أحمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم.

يذكر أن الوفد البرلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم يقوم بزيارة ميدانية لمحافظة السويس علي مدار ثلاث أيام تفقدوا خلال اليوم الأول مستشفى السويس العام والحميات بجانب استقبال محافظ السويس للوفد البرلماني أمس في ديوان عام المحافظة.

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