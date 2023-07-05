السجن المؤبد للمتهم بقتل طفلة في السلام

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، أحد الأشخاص لإدانته بقتل طفلة في منطقة السلام بسبب خلافات بينه وبين أسرتها بالسجن المؤبد، وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية، بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «عاطل» قيامه في غضون العام الماضي بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، بقتل الطفلة المجني عليها عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بسبب خلافات بينه وبين أسرتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «سكين» وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان قسم شرطة السلام، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قيام المتهم بقتل الطفلة المجني عليها بسبب وجود خلافات بينها وبين أسرتها في دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهم ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد بدون سبق إصرار أو ترصد بسبب خلافات بين الجاني وأسرة الطفلة.

تم تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أُسند إليه.