نائب الرئيس الصيني يدعو لتعميق التعاون في مختلف المجالات مع غينيا الاستوائية

قال نائب الرئيس الصيني هان تشنغ، إن بلاده تعتبر غينيا الاستوائية دائما صديقا مخلصا وشريكا موثوقا به، داعيا إلى مواصلة دعم بعضهما البعض بحزم في حماية مصالحهما الأساسية، وتعزيز تبادل الخبرات في حوكمة الدولة، وتعزيز التبادلات الودية على جميع المستويات، وتعميق التعاون البراجماتي في مختلف المجالات، ودفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

وأضاف نائب الرئيس الصيني - خلال لقائه اليوم الأربعاء، نائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو نجويما أوبيانج مانجو، في بكين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية - أنه بفضل جهود رئيسي الدولتين، شهدت الصين وغينيا الاستوائية تنمية معمقة لشراكتهما التعاونية الشاملة، مشيرا إلى أنه في ظل الظروف الراهنة، فإن التضامن بين الصين وغينيا الاستوائية لا يقدر بثمن، داعيا الجانبين إلى ضرورة العمل معا لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية وحماية السلام والتنمية على الصعيد العالمي.

من جهته أشار نائب رئيس غينيا الاستوائية إلى أن بلاده تعتبر الصين شريكا استراتيجيا، وستلتزم بمبدأ صين واحدة، وستلتزم بشدة بتعميق التعاون الودي مع الصين، ومستعدة لتعزيز التنسيق مع الصين وحماية أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وقال إن غينيا الاستوائية والصين تتقاسمان صداقة أخوية، معربا عن خالص امتنانه للصين لأخذها زمام المبادرة في مساعدة غينيا الاستوائية في مكافحة جائحة كوفيد-19، ما عزز الصداقة التقليدية بين البلدين بشكل أكبر.