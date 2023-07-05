بوتين: الوضع الحالي للاقتصاد الروسي أفضل مما كان متوقعا في وقت سابق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الوضع الحالي للاقتصاد الروسي أفضل مما كان متوقعا في وقت سابق، وهو يحمل وعدا بالوفاء بجميع المهام المخططة، مضيفا في اجتماع مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين- أنه سيتم الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين في المستقبل.

وشدد بوتين -وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية-: "إنه أمر مهم للغاية" و"لكن نفس القدر من الأهمية هو حقيقة أن النتائج التي حصلنا عليها أفضل مما كان متوقعا في وقت سابق، وأفضل من التوقعات وهذا يبشر بالوفاء بجميع المهام على الأقل في غضون عام".