طبيب بالشرقية يتمسك بوصية والده ويحدد سعر الكشف بـ10 جنيهات.. فيديو

أكد الدكتور علاء بيبرس، طبيب باطنة، أنه حدد سعر للكشف بعشر جنيهات تنفيذًا لوصية والده، والذي طلب منه عدم زيادة سعر الكشف المريض بعد تخرجه، قائلًا: "والدي قالي إن الرزق القليل يبارك الله فيه والناس الغلابة خلي بالك منهم كويس وأنا تمسكت بوصيته بصراحة".

وأضاف "بيبرس" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أنه من المهم جدًا أن نقدر ظروف المرضى البسيطة وغير القادرة على دفع ثمن الكشف، موضحًا أن ما شجعه على تنفيذ وصية والده هو أنه سافر إلى ليبيا لمدة 5 سنوات وعندما عاد إلى أرض الوطن كان حاله ميسورًا ولم يحتاج إلى وضع كشف بأسعار خيالية بالنسبة للمرضى البسطاء.

وتابع: "تمسكت بعدم رفع سعر الكشف منذ 20 عاما رغم اختلاف الظروف والأحوال ولم ألجأ أبدًا إلى الطريقة الأسهل والمتاحة أمامي برفع سعر الكشف"، موضحًا أنه لا ينظر إلى المال باعتباره الرزق الوحيد له ولأسرته فهو يحصل على رزقه في الصحة والأسرة وراحة البال والأمور التي لا تشترى بالمال مهما حدث.

وأردف: "الرزق ليس مال فقط، والله يبارك لنا ويمنع عنا الحوادث والمرض فالرزق له أشكال كثيرة"، موضحًا أن هناك مرضى يأتوا إليه من الإسماعيلية والقاهرة وجميع مراكز الشرقية، قائلا: "ربنا مبارك ومش كل حاجة المادة والراحة النفسية ودعاء الناس كنز كبير".