ضبط تاجر لتجمعيه سلع مدعمة في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار الحملات التموينية والضربات المستمرة لمافيا الاستيلاء على الدعم، وذلك بتكثيف المرور على التجار التموينين والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، بتنفيذ حملة تموينية بمركز دمنهور، أسفرت عن ضبط تاجر تمويني قام بالتصرف في كمية من السلع التموينية بقيمة 11 ألفا و250 جنيها عن طريق بيعها في السوق السوداء، وضبط أحد أصحاب مشروع جمعيتي قام بتجميع سلع تموينية مدعومة بقيمة 31 ألفا و840 جنيها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، برئاسة محمد عبدالعال وكيل المديرية.

وتأتي هذه الحملات والضربات المستمرة لمافيا الاستيلاء على الدعم، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وصول الدعم للمستحقين وتنظيم السوق التمويني.