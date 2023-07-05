بالفيديو.. خبير سياحي: 15 مليار دولار إيرادات متوقعة للسياحة الخارجية خلال العام الجاري

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن السياحة الداخلية تعتبر دوران لرأس المال بالجنيه وإنفاق داخلي تستفيد منه الفنادق والعاملين فيها فقط، مشيرًا إلى أن الاعتماد الأساسي لمصر على السياحة الخارجية التي تجلب العملة الدولارية الصعبة.

وأضاف "هزاع" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن السائح الأجنبي متوسط إنفاقه اليومي 100 دولار، كما أنه من المتوقع وصول مصر لـ15 مليار دولار هذا العام من قبل قطاع السياحة الخارجية فقط.

وأوضح: "ينشط قطاع السياحة الداخلية خلال فترات الركود والإجازات، لكن الاعتماد الأساسي على السياحة الخارجية"، متابعًا أن هناك أنواع أخرى للسياحات ومنها الثقافية، الدينية، العلاجية، وتكون في فترات غير فصل الصيف.

وأشاد الخبير السياحي، بدور سياحة الترانزيت والموانئ (اليوم الواحد) والتي تساعد بشكل كبير في هذا القطاع المهم.