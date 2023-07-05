"فتح": المعركة التي خاضها شعبنا في جنين تحول نوعي في مجرى الصراع مع الاحتلال

أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح" أنّ المعركة التي خاضها الشعب الفلسطيني في مخيّم جنين ضد عدوان جيش الاحتلال الإسرائيليّ هي تحول نوعي في مجرى الصراع مع الاحتلال، ورسالة تاريخيّة دوّنها شعبنا بتضحياته وصموده والتحام قواه.



وأضافت "فتح"، في بيان صدر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الأربعاء، أنّ شعبنا دحض مزاعم الاحتلال وحكومته التي حاولت تسويق عدوانها كانتصار عسكري، وأجهض العدوان الهمجي، بالرغم من القوة التدميرية التي استخدمها الاحتلال.



وتابعت، ان شعبنا اجترح معجزة تاريخيّة، من خلال التصدّيّ الاستبساليّ لعدوان جيش الاحتلال، والالتحام الشعبيّ الذي تجلّى بأبهى صوره، مؤكدة أنّ إرهاب الاحتلال وتهجير المدنيين من بيوتهم، وتدمير البنية التحتيّة، وترويع الأطفال والنساء، واستهداف الطواقم الطبيّة والصحفيّة والمستشفيات ودور العبادة؛ لم يجدِ نفعًا في توهين إرادة شعبنا.



ووجهت "فتح" التحيّة لمناضليها وكوادرها الذين استبسلوا في الدفاع عن شعبنا في مخيّم جنين مع شركاء الدم من الفصائل والقوى، مردفةً أنّ مجريات الأحداث برهنت أنّ الوحدة الوطنيّة ليستْ عبارات إنشائيّة؛ بل هي تجلٍّ لامتزاج دماء أبناء شعبنا في الميدان.



كما وجّهت حركة "فتح" التحيّة للطواقم الطبيّة والصحفيّة ومنتسبي الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة الذين لم يتوانوا عن أداء دورهم في تعزيز صمود شعبنا.