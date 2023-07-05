مسئول أوكراني: محطة زاباروجيا للطاقة النووية تعمل بشكل طبيعي

أعلن رئيس إدارة ولاية نيكوبول يفهين يفتوشينكو، اليوم الأربعاء، أن محطة زاباروجيا للطاقة النووية تعمل بشكل طبيعي.

وقال يفتوشينكو - حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - "في الوقت الحالي، تعمل محطة زاباروجيا للطاقة النووية بشكل طبيعي، لم يتم تسجيل أي تحركات كبيرة للقوى العاملة والمعدات".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد صرح أمس أول الاثنين، بأن روسيا أعدت كل شيء تقنيا لانفجار محلي في محطة الطاقة النووية "زاباروجيا" في محاولة منها لوقف الأعمال الهجومية المضادة للقوات المسلحة الأوكرانية وممارسة الضغط السياسي على كييف.

من جهة أخرى، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية قصفت الإقليم 60 مرة في آخر 24 ساعة.

وذكر مالاشكو في تصريح ـ نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم"، "خلال اليوم الأخير شن الروس 60 هجومًا على 12 بلدة في منطقة زابوروجيا وتعرضت بلدة أوريكيف لغارة جوية و7 هجمات بقاذفات صواريخ متعددة".

وأضاف المسؤول الأوكراني أنه تم تدمير 17 هدفًا مدنيًا جراء الهجمات الأخيرة ولكن لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى.