الشئون الأفريقية والعربية بنقابة الصحفيين تستنكر الصمت الدولى تجاه العدوان الإسرائيلى على جنين

أدانت رابطة الشئون الأفريقية والعربية "الأفروعربية" بنقابة الصحفيين المصرية بشدة، استمرارعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين بمخيم جنين، وارتفاع أعداد الشهداء والمصابين الأبرياء جراء هذا العدوان الغاشم والممنهج ,فضلا عن اعتقال العديد من الشباب والسيدات والأطفال، وإغلاق مداخل المخيم ومحاصرة المنازل وتدمير البنية التحتية للطرق.

واستنكرت الرابطة فى بيان لها اليوم، الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية المتعددة والمتلاحقة بحق الفلسطينيين العزل، مطالبة مجلس الأمن بتحمل المسؤولية إزاء هذا الخرق الخطير للقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان .

ووصفت الرابطة الصمت الدولى والتلكؤ وتهرب عشرات الدول من المطالبة بعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان، بانه يعد غطاءً سياسياً للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، بل ومشاركة القوات الإسرائيلية فى ارتكاب "جرائم حرب" تستوجب ملاحقة من يقترفها ومن يأمر بارتكابها.

وطالبت الرابطة برئاسة أشرف بدر، بتحرك عربي وإقليمي ودولي لوقف هذا العدوان الصهيونى على مخيم جنين بمكانته ورمزيته ونضال أهله الصامدين، وكذلك وقف ممارسات تدنيس المسجد الأقصى، والعمل على قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال أشرف بدر رئيس الرابطة: إن تصاعد وتفاقم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق يستدعي على وجه السرعة ودون إبطاء من كافة الأحزاب والفصائل والتنظيمات السياسية الفلسطينية التوحد الوطنى, والصمود في وجه العدو الصهيونى، الممعن في الاستيطان والجريمة والتهجير .



من ناحية أخرى رحبت الرابطة بترفيع العلاقات بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء، والتى سيكون لها أثرها المباشر فى التنسيق تجاه قضايا المنطقة، وتهيئة الأجواء نحو الاستقرار والهدوء والتعايش السلمى لشعوب منطقة الشرق الأوسط.