مدير "ناشئات الكويت للإسكواش": نتمنى اكتساب خبرات كبيرة بالبطولة العربية الدولية.. بالفيديو

قالت خديجة بو عباس مدير الفريق النسائي لمنتخب الكويت وعضو الاتحاد العربي للإسكواش، إن البطولة العربية الدولية لناشئي الإسكواش مهمة جدا، متوقعة أن تكسب لاعبات بلادها خبرة مميزة، ومتمنية أن يحققن نتائج رائعة.

فيما قالت جمان الصالح لاعبة المنتخب الأردني، في تصريحاتها خلال تقرير عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء: "كل يوم أتدرب كثيرا في المعسكر وأحاول الاجتهاد وبذل أقصى الجهود حتى أحقق مركزا مهما للغاية".

وقال مصطفى مكي لاعب منتخب مصر للإسكواش: "هذه البطولة مهمة جدا، فهي تمثل احتكاكا قويا للاعبين، شاركت في البطولتين الماضيتين".

وقال أحد لاعبي منتخب الأردن: "شاركت في بطولات محلية كثيرًا، ولم يحالفني الحظ وحصلت على المركز الثاني، لكني أطمح إلى تحقيق مركز مميز في هذه البطولة".