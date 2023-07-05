بالفيديو.. رئيس "العربي للإسكواش": بطولة الناشئين يرتفع مستواها من عام لآخر

قال وليد الصميعي رئيس الاتحاد العربي للإسكواش، إن البطولة العربية لناشئي الإسكواش ستضم 537 لاعبا سيلعبون يوميا، مشددًا على أن البطولة يرتفع مستواها من كل عام لآخر.

فيما قال أحمد عبد العال، مدرب منتخب الكويت للإسكواش، خلال تقرير عرضه برنامج “صباح الخير يا مصر” على فضائية “مصر الأولى” اليوم الثلاثاء: "هذه البطولة قوية جدا ويشارك فيها جميع الفرق العربية، وقبلها يكون لدينا معسكر، والبطولة عبارة عن دوري ولا تتبع نظام خروج المغلوب، وهو ما يمنح اللاعبين فرصا كبيرة للعب المزيد من المباريات".

أيضا، فقد صرح الكابتن سامر الخطيب رئيس البعثة السعودية والمستشار الفني لمنتخب الإسكواش، بأن أهم ما يميز هذه البطولة مشاركة مدارس مختلفة مثل مصر والهند والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يمنح بلاده فرصة كبيرة في التطوير والمنافسة.