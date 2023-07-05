القبض على جامع خردة تسبب في احتراق سوق الدواجن بعين شمس

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على جامع خردة تسبب فى احتراق سوق الدواجن بمنطقة عين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بأحد الأسواق بدائرة القسم "محلات تجارية لبيع الدواجن والبقالة والخضروات" مما أدى إلى إحتراقهم "دون إصابات".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل خردة- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة -دون قصد.

وأضاف بأنه حال قيامه بجمع القمامة وإشعال النيران ببعض الأسلاك لاستخلاص ما بها من نحاس لم يستطع السيطرة على النيران فقام بالانصراف خشية تعدى الأهالى عليه مما أدى لنشوب الحريق على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.