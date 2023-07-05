ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على جامع خردة تسبب في احتراق سوق الدواجن بعين شمس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على جامع خردة تسبب فى احتراق سوق الدواجن بمنطقة عين شمس.

 تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بأحد الأسواق بدائرة القسم "محلات تجارية لبيع الدواجن والبقالة والخضروات" مما أدى إلى إحتراقهم "دون إصابات". 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل خردة- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية"). 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة -دون قصد.

 وأضاف بأنه حال قيامه بجمع القمامة وإشعال النيران ببعض الأسلاك لاستخلاص ما بها من نحاس لم يستطع السيطرة على النيران فقام بالانصراف خشية تعدى الأهالى عليه مما أدى لنشوب الحريق على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة سوق الدواجن قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة