مقطع طريف يظهر كلب الماء يسرق لوح أمواج راكبة

أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تجاوزت مشاهداته الـ3 ملايين مشاهدة، واقعة طريفة، حيث قام أحد كلاب الماء بسرقة لوح أمواج راكب قبالة سواحل كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية.

وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت الفيديو، ظهر في الفيديو كلب الماء وهو يخطف لوح ركوب الأمواج بينما كان صاحبه يسبح بعيدا، وسرعان ما يسبح الحيوان مبتعدا عن الموقع، بينما يطارده راكب الأمواج، لاستعادة اللوح.

ويدخل بشكل طريف راكب الأمواج في معركة مع كلب الماء للحصول على اللوح، ويقوم برشه بالماء محاولا دفعه لتركه، وبينما يحاول راكب الأمواج إبعاد كلب الماء عن اللوح، يبدو الحيوان غير منزعج من الوضع، لينتهي الفيديو دون الكشف عن الطرف المنتصر.