اختتام مخيّم موسيقى بيزنطي في عمان بحضور مطران الروم الأرثوذكس

اختُتمت فعاليّاتُ مخيّمِ القدّيس يوحنّا كوكوزاليس للموسيقى الذي قُدِّم على مسرح مدرسةِ بطريركيّةِ الرّومِ الأُرثوذكس بعمان وجاء ذلك بحضور المطران خريستوفوروس وقدسُ الأرشمندريت يرونيموس الوكيلُ البطريركيّ في مأدبا ولفيفٌ من الآباءِ الأجلّاءِ والشّمامسةِ بالإضافةِ الى ذوي الطّلابِ ورعيّةِ مأدبا.

افتُتِحَتِ الأمسيةُ بترتيل طروباريّةِ القدّيس يوحنّا كوكوزاليس ثمّ قدّمت كلّ مجموعة مع أستاذها مجموعةً من التّراتيلِ والأناشيدِ التي تدرّبوا عليها خلال انعقادِ المخيّم.

وفي كلمتِه أكّدَ المطران على أهمّيّةِ التّرتيلِ الرّومي (البيزنطيّ) للنّهوض به، مثنيا على جِدِّيَّةِ العملِ لما له من ضرورةٍ كنسيَّةٍ، كما طلبَ من الأساتذة والطّلابِ الاهتمامَ بالقاعدةِ الرّوحيّةِ خلالَ التّرتيل في كنائِسِهم وخلالَ عملهِم في مدرسةِ التّرتيل الرّوميّة وأهمّها روحُ التّواضعِ والمحبّة.

كما ثمّنَ جهودَ جميعِ الإخوةِ الذين بنوا وتعبوا للوصولِ الى هذا المستوى من التّرتيل في المملكة.

وفي ختامِ الحفلِ قدّمت أيقونةُ المخيّم التّذكاريّةِ له عربونَ شكرٍ ومحبّةٍ، وللرّاهب ليونديوس القائمِ على المخيّمِ ومسؤولِ مدرسةِ بسالتيريون؛ كما قُدِّمَ درعُ المخيّم لقائدِ كشّافةِ ومرشداتِ الرّومِ في مأدبا، القائد لورنس بطارسة، تقديرًا لجهودِهِم في تنظيمِ المخيّم.



