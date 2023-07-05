ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بيت الروبي يواصل تصدره اليومي لشباك التذاكر بإجمالي إيرادات 70 مليون جنيه

بوستر بيت الروبي
بوستر بيت الروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يواصل فيلم بيت الروبي تصدره شباك تذاكر السينمات اليومي بموسم عيد الأضحى ، حيث حقق أمس ايردات بلغت 3,105,081 مليون  ، ليكون اجمالي ما حققه الفيلم  71,148,735 مليون جنيه منذ بدء طرحه بالسينمات. 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة. 
فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

 

 

بيت الروبى كريم عبد العزيز افلام عيد الاضحى