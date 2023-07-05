بيت الروبي يواصل تصدره اليومي لشباك التذاكر بإجمالي إيرادات 70 مليون جنيه

يواصل فيلم بيت الروبي تصدره شباك تذاكر السينمات اليومي بموسم عيد الأضحى ، حيث حقق أمس ايردات بلغت 3,105,081 مليون ، ليكون اجمالي ما حققه الفيلم 71,148,735 مليون جنيه منذ بدء طرحه بالسينمات.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.