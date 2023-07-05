اليوم.. عزاء المطرب علاء عبدالخالق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

تستقبل أسرة المطرب الراحل علاء عبدالخالق، عزاءه مساء اليوم الأربعاء، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان قد أعلن الفنان حميد الشاعري عن موعد العزاء من خلال منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: "عزاء المغفور له بإذن الله الفنان علاء عبدالخالق يوم الأربعاء 5/7 بمسجد الشرطة بالشيخ زايد 6 أكتوبر قاعة الوهاب بعد صلاة المغرب إن شاء الله، وشكر الله لكم جميعا ولا أراكم مكروه في عزيز لديكم".

ورحل علاء عبدالخالق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض، وكان آخر ظهور للراحل منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن وظهرت عليه علامات المرض بشكل كبير.

ونعاه عدد كبير من نجوم الغناء، حيث كتب أحمد سعد: "وداعا يا أستاذ، هتفضل في القلوب، وداعا علاء عبدالخالق.. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين"، وكتب المطرب حلمى عبدالباقى: "وداعا يا أستاذ، هتفضل في القلوب، وداعا علاء عبدالخالق.. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين".

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبدالغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم.

بعد ذلك أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989، ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، وألبوم عين بعين 2002.