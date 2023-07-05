عودة عظة الأربعاء بعد تعافي البابا تواضروس الثاني

تعود مساء اليوم عظة الأربعاء لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بعد تعافيه من التهاب العصب السابع الذي تعرض له قداسته منذ حوالي شهر، بعدما ترأس صلوات قداس عيد حلول الروح القدس في كنج مريوط.

وتنطلق عظة البابا تواضروس الثاني بحضور شعبي، على أن تتم إذاعتها عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

ومن المقرر أن يشارك قداسته الصلوات عدد من الآباء الأساقفة والآباء الكهنة، بجانب حضور شعبي غفير.

جذور عظة الأربعاء

الجدير بالذكر، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117 هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.